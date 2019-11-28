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19:24   28 Ноября 2019
Россия

Законопроект о семейно-бытовом насилии вынесут на открытое обсуждение 29 ноября

Законопроект о семейно-бытовом насилии вынесут на открытое обсуждение 29 ноября

Законопроект о семейно-бытовом насилии вынесут на открытое обсуждение 29 ноября, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, законопроект опубликуют на сайте Совфеда в пятницу, и на две недели будет открыто общественное открытое обсуждение. Кроме того, законопроект разошлют по общественным организациям России, а также примут во внимание мнение не только сторонников, но и противников. Все конструктивные идеи будут учтены, отметила Матвиенко и посоветовала перевести дискуссию на эту тему из эмоционального русла в практическое. 

«В обществе должен быть консенсус, поэтому мы выкладываем документ и делаем его доступным для общества», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Законопроект о семейно-бытовом насилии вынесут на открытое обсуждение 29 ноября

За принятие законопроекта выступает Совет по правам человека, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Среди противников — РПЦ, движение «Сорок сороков», а также заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который заявил, что законопроект основан на западном опыте и вызывает сомнения, хотя проблема семейного насилия все же существует в обществе. Генпрокуратура ознакомилась с законопроектом и посоветовала внести доработки и изменения. 

Согласно законопроекту, в России могут ввести понятие «охранный ордер», что означает временный запрет на приближение обвиняемого в насилии к своей жертве. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #законопроект #матвиенко #общество #домашнее насилие

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