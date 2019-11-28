Законопроект о семейно-бытовом насилии вынесут на открытое обсуждение 29 ноября, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, законопроект опубликуют на сайте Совфеда в пятницу, и на две недели будет открыто общественное открытое обсуждение. Кроме того, законопроект разошлют по общественным организациям России, а также примут во внимание мнение не только сторонников, но и противников. Все конструктивные идеи будут учтены, отметила Матвиенко и посоветовала перевести дискуссию на эту тему из эмоционального русла в практическое.

«В обществе должен быть консенсус, поэтому мы выкладываем документ и делаем его доступным для общества», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За принятие законопроекта выступает Совет по правам человека, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Среди противников — РПЦ, движение «Сорок сороков», а также заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который заявил, что законопроект основан на западном опыте и вызывает сомнения, хотя проблема семейного насилия все же существует в обществе. Генпрокуратура ознакомилась с законопроектом и посоветовала внести доработки и изменения.

Согласно законопроекту, в России могут ввести понятие «охранный ордер», что означает временный запрет на приближение обвиняемого в насилии к своей жертве.