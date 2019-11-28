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 Законопроект о семейно-бытовом насилии вынесут на открытое обсуждение 29 ноября

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Верховную Раду ждет первый аудит

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19:38   28 Ноября 2019
Медиа

Проект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей вузов внесли в Госдуму

Проект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей вузов внесли в Госдуму

Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли в Государственную думу законопроект, обязывающий всех преподавателей вузов  раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.

В документе говорится, что посетить психиатра придется и работникам организаций общего профессионального образования. Порядок прохождения освидетельствования будет устанавливать федеральный орган, уполномоченный правительством.

Напомним, в ноябре Петербург потрясли два инцидента, связанные с преподавателями вузов. Доцент истфака СПбГУ Олег Соколов, по версии СК, расстрелял из обреза и расчленил аспирантку вуза Анастасию Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. Сейчас историк находится в СИЗО.

Проект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей вузов внесли в Госдуму

Ранее стало известно еще об одном резонансном случае: преподаватель РГПУ имени Герцена, депутат ЗакСа Борис Вишневский домогался к студенткам. Девушка по имени Кристина в интервью Nation News рассказала, как будучи студенткой парламентария, ей приходилось вступать с ним в интимную связь. Девушка также сообщила о других жертвах домогательств.

Позднее в редакцию ФАН обратилась еще одна экс-студентка РГПУ имени Герецена по имени Алина и подтвердила, что преподаватель Вишневский делает девушкам недвусмысленные намеки и распускает руки. Сам Вишневский отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что все проходящее — черный пиар политтехнологов.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #вишневский #соколов

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