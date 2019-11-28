Власти России исполнили мечту 96-летней блокадницы, живущей во Франции

Блокадница Мария Смульская, проживающая во Франции, на 97 году собирается вернуться в родной город — Санкт-Петербург. Ее мечту исполнили власти РФ, которые 20 ноября вручили российский паспорт и копию президентского указа.

«Благодарю от всего сердца. Это честь моей жизни», — сказала старушка на церемонии вручения документов.

Смульская провела в Ленинграде порядка 50 лет, а во время блокады работала в госпитале. По ее признанию, «люди тогда были необыкновенные». Они всегда были готовы помочь и поддержать незнакомого человека. После войны она более 30 лет работала в строительных организациях родного города. Однако у ее дочери Изы заболел муж и она переехала к ним во Францию.

«Я вынуждена была оставить квартиру в Ленинграде, рядом с Петром I, почти на берегу Невы», — вспоминает блокадница.

Жилая площадь в соответствии с законом была передана в пользу государства. В 1990-х годах, когда восстановление гражданства упростили, дочь предлагала старушке вернуться в Россию, однако та отказывалась, так как ей негде было жить.

«Но теперь уже жалеет, что не поехала. Здесь [во Франции] одиночество, а там родина и другие человеческие отношения», — добавила Иза.

В Париже Смульская прожила 40 лет, однако так и не получила французское гражданство, а советское потеряла с распадом СССР. Старушка также за это время не смогла выучить язык, но зато воспитала троих детей дочери. Последние шесть лет женщина прикована к постели.

Сейчас старушка надеется, что успеет побывать в родной стране и рассчитывает на поддержку посольства. В письме представительству она рассказала, что ее готов принять один из домов престарелых Петербурга.