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19:06   28 Ноября 2019
Россия

Первые победители конкурса «Хорошие новости России» станут известны 29 ноября

Первые победители конкурса «Хорошие новости России» станут известны 29 ноября

Первые победители конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» станут известны 29 ноября. Список опубликует Федеральное агентство новостей (ФАН)

Конкурс «Хорошие новости России» проводится параллельно с большим конкурсом, который инициировал ФАН для поддержки талантливых блогеров и журналистов из регионов России, которые пишут позитивные новости и продвигают конструктивную повестку о происходящем в стране. Имена первых победителей объявят уже завтра.

В читательском голосовании участвуют десять материалов в пяти номинациях: «Герои современности», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Общество и социальные проекты» и «Спорт». География конкурса охватывает всю страну, в списке сюжеты и материалы из Челябинска, Выксы, Батайска, Омска, Ставрополя, Самары, Екатеринбурга, Рязани и из республики Дагестан. 

Свой голос за номинантов можно отдать до 29 ноября, а те, кто наберут наибольшее количество голосов, получат по 5, 10 и 15 тысяч рублей. 

Тем, кто хочет поучаствовать в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», необходимо прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций).

Первые победители конкурса «Хорошие новости России» станут известны 29 ноября

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Автор: Ольга Воскресенская
#новости #общество #фан

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