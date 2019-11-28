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19:00   28 Ноября 2019
Россия

Баллистическую ракету «Тополь» запустили с полигона Капустин Яр

Баллистическую ракету «Тополь» запустили с полигона Капустин Яр

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 28 ноября.

Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В ведомстве уточнили, что задачи пуска полностью выполнены.

Ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 приняли на вооружение в 1988 году. «Тополь-М» имеет максимальную дальность стрельбы более 11 тысяч километров. Ракета оснащается боевой частью мощностью до 1 Мт.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #тополь

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