Баллистическую ракету «Тополь» запустили с полигона Капустин Яр

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 28 ноября.

Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В ведомстве уточнили, что задачи пуска полностью выполнены.

Ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой ракетой 15Ж58 приняли на вооружение в 1988 году. «Тополь-М» имеет максимальную дальность стрельбы более 11 тысяч километров. Ракета оснащается боевой частью мощностью до 1 Мт.