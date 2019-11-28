Закон о запрете на продажу насвая, снюса и их аналогов внесли в ГД

Законопроект, который запрещает оптовую и розничную торговлю насвая, снюса (сосательного табака) и их аналогов, поступил в Государственную думу, следует из базы данных нижней палаты парламента 28 ноября.

Авторами документа выступили депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. Они пояснили, что де-юре производители снюса соблюдают закон, когда называют продукт «никотинсодержащей смесью» или «чистым никотином». Однако по факту они выпускают легкие наркотики.

«Данное вещество, в силу своей формальной легальности, стало популярно в подростковой и молодежной среде, что, с учетом вышеуказанных механизмов действия на человека, особенно небольшого веса (подростки), приводит не только к стремительному «привыканию», но и к летальному исходу», — указано в пояснительной записке.

Парламентарии предложили запретить распространение любых сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и/или его производные, а также «любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукции».