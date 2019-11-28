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Новое землетрясение произошло в Албании

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18:29   28 Ноября 2019
Весь мир

Новое землетрясение произошло в Албании

Новое землетрясение произошло в Албании

Новое землетрясение произошло в Албании, об этом сообщают сербские СМИ. Известно, что землетрясение случилось в районе города Дуррес. Среди пострадавших объектов инфраструктуры — местная больница. 

Магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла, эпицентр залегал на глубине в 25 километров возле города Дуррес и в 48 километрах от столицы Тираны. Пока данных о пострадавших и жертвах нет.

В ночь на вторник, 26 ноября, в Албании произошло мощное землетрясение в 6,4 балла. Эпицентр толчков находился примерно там же — между Тираной и Дурресом. Погибло 40 человек, 650 жителей травмированы. Из-за землетрясения и афтершоков более двух тысяч человек остались без домов и сейчас вынуждены ночевать на улице в палатках. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#чп #албания #землетрясение

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