Новое землетрясение произошло в Албании, об этом сообщают сербские СМИ. Известно, что землетрясение случилось в районе города Дуррес. Среди пострадавших объектов инфраструктуры — местная больница.

Магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла, эпицентр залегал на глубине в 25 километров возле города Дуррес и в 48 километрах от столицы Тираны. Пока данных о пострадавших и жертвах нет.

В ночь на вторник, 26 ноября, в Албании произошло мощное землетрясение в 6,4 балла. Эпицентр толчков находился примерно там же — между Тираной и Дурресом. Погибло 40 человек, 650 жителей травмированы. Из-за землетрясения и афтершоков более двух тысяч человек остались без домов и сейчас вынуждены ночевать на улице в палатках.