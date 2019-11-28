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18:23   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Верховную Раду ждет первый аудит

Верховную Раду ждет первый аудит

Седьмой и восьмой созывы Верховной Рады готовятся к проведению первого в независимой Украине аудита. Об этом заявил глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире «Украинского радио» 28 ноября.

На данный момент аудиторы СП изучают состояние парламента, чтобы выявить, что необходимо сформировать в программе в первую очередь. По его словам, было решено проверить работу сразу двух созывов, чтобы «не было предвзятости».

«Думаю, в конце марта этот аудит заслушают в Счетной палате… Забегая вперед, могу сказать, что предварительное изучение нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нужно будет обратить внимание», — поделился Пацкан.

Глава СП добавил, что в будущем году ведомство намерено провести аудит Центральной избирательной комиссии Украины. Он напомнил, что состоявшееся в 2009–2010 годах исследование по эффективности использования средств госбюджета показало ряд нарушений.

«Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более состоялись двойные выборы. Результаты также ожидаем весной», — уточнил Пацкан.

Верховную Раду ждет первый аудит

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Автор: Анна Манц
#украина #верховная рада #счетная палата #аудит

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