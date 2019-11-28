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18:13   28 Ноября 2019
Россия

Новая дисциплина «Моя Россия» может появиться в начальных классах 

Новая дисциплина «Моя Россия» может появиться в начальных классах 

Новая дисциплина «Моя Россия» может появиться в начальных классах, с таким предложением выступила вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая. 

По словам Яровой, сейчас в школах познавать страну начинают с шестого класса, когда детям преподают историю. Но необходимо ввести дисциплину о родном крае и стране с начальных классов, чтобы дети в доступной форме смогли получать первичные знания о том месте, где живут. 

На заседании президентского совета Яровая рассказала также, что в школьные учебники предлагается включить раздел «Наши имена», где будет информация о русских ученых и меценатах, которые развивали и прославляли страну. По мнению Яровой, эта информация важна для становления личности человека. Также автор идеи предлагает ввести для студентов колледжей и вузов дисциплину о цивилизованном наследии России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#яровая #россия #общество #образование

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