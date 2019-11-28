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18:24   28 Ноября 2019
Россия

Большинство россиян считают медведя подходящим символом России

Большинство россиян считают медведя подходящим символом России

Почти две трети (65%) россиян считают медведя самым подходящим символом России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Всего 18% опрошенных высказались против медведя, как национального символа России. Еще 17% затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего сторонников медведя в столице — 73% опрошенных и в Сибири — 71%. Медведя поддержали 70% мужчин.

В ФOМ подчеркнули, что выбор медведя как символа страны не зависит ни от возраста респондентов, ни от их образования, ни от политических взглядов.

Большинство россиян выбрали медведя в качестве символа страны, потому что он такой же «большой, сильный и могучий», как Россия (33%). Второй по популярности ответ — «это наш зверь, он обитает на территории России».

Часть россиян ответили, что медведь «спокойный, долго терпит, но потом отвечает».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #медведь #символ

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