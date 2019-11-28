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 США обвинили Россию в якобы помощи Сирии по сокрытию «использования» химического оружия

США обвинили Россию в якобы помощи Сирии по сокрытию «использования» химического оружия
18:08   28 Ноября 2019
Весь мир

США обвинили Россию в якобы помощи Сирии по сокрытию «использования» химического оружия

США обвинили Россию в якобы помощи Сирии по сокрытию «использования» химического оружия

Американцы продолжают тиражировать фейки о «химическом оружии» в Сирии, на этот раз они решили приплести к этому Россию, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как пишет газета Reuters, постоянный представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд заявил, что Москва якобы помогла Дамаску скрыть «использование» химоружия. Это, по его словам, подрывает работу ОЗХО.

«К сожалению, Российская Федерация сыграла центральную роль в этом сокрытии. Россия и Сирия могут сидеть здесь с нами, но они принципиально стоят отдельно от нас. Они продолжают использовать химическое оружие», — сказал  постпред.

В агентстве подчеркнули, что российская сторона отрицает очередные голословные обвинения. Тем не менее, ложь Уорда вызвала мгновенную реакцию.

 

США обвинили Россию в якобы помощи Сирии по сокрытию «использования» химического оружия

Напомним, что арабская республика избавилась от запрещенных химических веществ под надзором специалистов ОЗХО еще в 2016 году. Тогда международная организация объявила о полной ликвидации запасов химоружия в Сирии. Однако Запад продолжает дискредитировать Дамаск по этому поводу и запускает различные утки в информационное пространство.

Так, одним из самых громких скандалов последних лет стало якобы использование хлора при атаке в Думе. Ряд стран посчитали, что в инциденте виновны Вооруженные силы САР. По той же линии пошли и псевдогуманитарные «Белые каски», сняв постановку «спасения» жителей города. Специалист ОЗХО Ян Хендерсон вскоре постановил, что баллоны были подброшены, а сирийские военные не причастны к ситуации.

США обвинили Россию в якобы помощи Сирии по сокрытию «использования» химического оружия

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #сирия #фейк #химоружие

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