После ДТП с туристическим автобусом в Доминикане в больницах находится 21 россиянин, сообщает турагентство Anex Tour, автобус которого попал в аварию.

Как сообщили в туристическом агентстве, до сих пор в местных больницах находится 21 гражданин РФ, все они являются пассажирами автобуса, попавшего в аварию с грузовиком. При этом несколько пострадавших уже выписаны из больницы, а еще несколько будут выписаны в четверг и пятницу, 28 и 29 ноября.

При этом среди пострадавших в палатах интенсивной терапии остается девять человек, передает ТАСС.

Автобус компании Anex Tour попал в ДТП во вторник, 26 ноября. В салоне находилось 39 человек, никто не погиб. Позднее перевозившая россиян доминиканская компания назвала виновника аварии.