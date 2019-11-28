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17:38   28 Ноября 2019
Россия

После ДТП с туристическим автобусом в Доминикане в больницах находится 21 россиянин

После ДТП с туристическим автобусом в Доминикане в больницах находится 21 россиянин

После ДТП с туристическим автобусом в Доминикане в больницах находится 21 россиянин, сообщает турагентство Anex Tour, автобус которого попал в аварию.

Как сообщили в туристическом агентстве, до сих пор в местных больницах находится 21 гражданин РФ, все они являются пассажирами автобуса, попавшего в аварию с грузовиком. При этом несколько пострадавших уже выписаны из больницы, а еще несколько будут выписаны в четверг и пятницу, 28 и 29 ноября. 

При этом среди пострадавших в палатах интенсивной терапии остается девять человек, передает ТАСС. 

Автобус компании Anex Tour попал в ДТП во вторник, 26 ноября. В салоне находилось 39 человек, никто не погиб. Позднее перевозившая россиян доминиканская компания назвала виновника аварии

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Автор: Ольга Воскресенская
#дтп #автобус #туристы #доминикана

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