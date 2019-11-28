Российские ученые изобрели дорожное основание и стройматериалы из мусора

Ученые из России, Казахстана и Бразилии разработали новый композитный материал из промышленного мусора, сообщили в российском министерстве науки и высшего образования 28 ноября.

Научные сотрудники полтора года трудились в Казахстане, чтобы подобрать оптимальный состав материала. В их распоряжении были отходы Карагандинского металлургического комбината, известкового производства и суглинок. Как отмечают разработчики, полученное изобретение можно использовать в строительстве дорог и других объектов.

«Строительство дорожных оснований из нового композита будет более быстрым и рентабельным за счет замены большого количества относительно дорогих песка и щебня на отходы местного металлургического производства и суглинок», — пояснил один из авторов Андрей Таскин.

Сотрудник Дальневосточного федерального университета добавил, что такой способ строительства также поможет решить проблему с утилизацией промышленных отходов, опасных для окружающей среды.

Его коллега, профессор бразильского Федерального технологического университета штата Парана Всеволод Мымрин указал, что дорогу из нового материала придется ремонтировать в два раза реже. Как он объяснил, новый композит со временем становится только тверже, а его прочность в полтора-два раза превышает проектную. К тому же, материал с легкостью выдерживает нагрузки, перемену температуры и влажность.