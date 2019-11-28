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17:16   28 Ноября 2019
Россия

Отсутствие снега может стать причиной вымерзания посевов озимых, заявили в Минсельхозе

Отсутствие снега может стать причиной вымерзания посевов озимых, заявили в Минсельхозе

Отсутствие снега может стать причиной вымерзания посевов озимых. Об этом заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.

По словам Некрасова, такая проблема может возникнуть в тех российских регионах, где снег еще не выпал, но начались холода. Кроме того, риску подверглись и те регионы, где было слишком сухо во время посева озимых, рассказал представитель Минсельхоза. 

Некрасов отметил, что пока министерство сельского хозяйства не располагает данными о гибели посевов, но есть серьезные опасения. Он также отметил, что российские аграрии видят перспективы развития зернового рынка, а 90 процентов посевов озимых приходится на пшеницу

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #минсельхоз

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