Отсутствие снега может стать причиной вымерзания посевов озимых, заявили в Минсельхозе

Отсутствие снега может стать причиной вымерзания посевов озимых. Об этом заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.

По словам Некрасова, такая проблема может возникнуть в тех российских регионах, где снег еще не выпал, но начались холода. Кроме того, риску подверглись и те регионы, где было слишком сухо во время посева озимых, рассказал представитель Минсельхоза.

Некрасов отметил, что пока министерство сельского хозяйства не располагает данными о гибели посевов, но есть серьезные опасения. Он также отметил, что российские аграрии видят перспективы развития зернового рынка, а 90 процентов посевов озимых приходится на пшеницу