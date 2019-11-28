Авиасообщение между РФ и Грузией до нового года не восстановят

Представители Грузии и России договорились продолжать обсуждение возобновления авиасообщения между странами, но решения по вопросу не стоит ждать до нового года. Об этом заявил сенатор Григорий Карасин в четверг, 28 ноября

Он провел встречу со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.

«Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто», — цитирует Карасина грузинский Первый канал.

Напомним, отношения между Москвой и Тбилиси ухудшились после того, как в столице Грузии прошли массовые протесты против визита депутатов из России, принимающих участие в международной конференции на тему православия. Акции протеста длились весь июнь.

В июле президент РФ Владимир Путин выпустил запрет на авиасообщение с Грузией. Туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо налаживать отношения с Москвой.