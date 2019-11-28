Отец умершей годовалой пациентки Каабака опасается, что ее смерть может быть не последней

Годовалая пациентка врача-трансплантолога Михаила Каабака Настя Орлова из Волгограда умерла накануне, 27 ноября. Она ждала операцию по пересадке почки в НЦЗД.

Отец девочки в беседе с «360» отметил, это может быть не последняя смерть ребенка. После смерти дочери он намерен подать заявление в прокуратуру.

По словам мужчины, ребенка уже готовили к операции, но вдруг пришли новости об увольнении Каабака. Волгоградец сказал, что вместе с женой писал главному трансплантологу Минздрава Сергею Готье, но ответа не последовало.

Миндзрав отвечал по горячей линии, что надо подождать решения вопроса о восстановлении Каабака в должности. Сам трансплантолог говорил Орловым, что им нет смысла возвращаться в Москву, пока ситуация не разрешится.

В итоге малышка умерла, так и не дождавшись пересадки.

«Поверьте, что дальше будет хуже. Просто это никто никак не поймет. Дальше будут еще смерти. Перитонеальный диализ это такая штука, на которой долго не живут, особенно дети маленького возраста», — рассказал мужчина.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Каабака, единственного в стране трансплантолога, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.

Позже глава Минздрава РФ Вероника Скворцова вернула врачей в НЦЗД.