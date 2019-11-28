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17:07   28 Ноября 2019
Россия

Врач-сомнолог опроверг миф о пользе долгого сна в выходные

Врач-сомнолог опроверг миф о пользе долгого сна в выходные

Продолжительный сон в выходные не поможет человеку компенсировать недельный недосып, заявил специалист Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в комментарии «Вечерней Москве» 28 ноября.

Напротив, режим, когда человек в выходные спит дольше, нежели в рабочую неделю, в попытке избавиться от накопившейся усталости, грозит появлением и развитием серьезных недугов. Среди таких заболеваний сомнолог назвал связанные с сердечно-сосудистой системой и сахарный диабет.

«Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», — посоветовал Полуэктов.

Он также рассказал, что переизбыток сна влечет за собой не только физическую, но и умственную усталость, негативно влияет на позвоночник и нарушает обменные процессы. Последнее, как известно, приводит к набору лишнего веса. Эксперт также посоветовал не заниматься физическими нагрузками перед сном, а при нарушении режима — обратиться к врачу и, в крайнем случае, принимать специальные добавки.

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Автор: Анна Манц
#врач #сон

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