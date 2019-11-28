ЦБ пока не будет ужесточать регулирование микрофинансовых организаций

Центральный банк России на данном этапе не собирается ужесточать регулирование в сфере микрофинансового кредитования. Об этом заявил заместитель главы регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах конференции «Микрофинансирование: время взрослых решений» 28 ноября.

«В настоящее время ничего такого не планируем», — сказал он.

Чистюхин также напомнил, что год назад уже произошли значительные законодательные изменения в этой области:

«Нам надо их переварить, надо с ними некоторое время пожить, чтобы понять, какое влияние они оказывают на рынок. На этом мы пока остановились».

По его словам, Центробанк будет наблюдать за рыночной трансформацией до второй половины будущего года.

Напомним, что с 1 июля ставка по микрокредитам была ограничена до одного процента в день. Также до конца текущего года микрофинансовые организации не имеют права начислять клиентам проценты, которые вдвое выше первоначального займа. Со следующего года показатель составит 1,5 размера займа.