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16:49   28 Ноября 2019
Россия

ЦБ пока не будет ужесточать регулирование микрофинансовых организаций

ЦБ пока не будет ужесточать регулирование микрофинансовых организаций

Центральный банк России на данном этапе не собирается ужесточать регулирование в сфере микрофинансового кредитования. Об этом заявил заместитель главы регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах конференции «Микрофинансирование: время взрослых решений» 28 ноября.

«В настоящее время ничего такого не планируем», — сказал он.

Чистюхин также напомнил, что год назад уже произошли значительные законодательные изменения в этой области:

«Нам надо их переварить, надо с ними некоторое время пожить, чтобы понять, какое влияние они оказывают на рынок. На этом мы пока остановились».

По его словам, Центробанк будет наблюдать за рыночной трансформацией до второй половины будущего года.

ЦБ пока не будет ужесточать регулирование микрофинансовых организаций

Напомним, что с 1 июля ставка по микрокредитам была ограничена до одного процента в день. Также до конца текущего года микрофинансовые организации не имеют права начислять клиентам проценты, которые вдвое выше первоначального займа. Со следующего года показатель составит 1,5 размера займа.

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Автор: Анна Манц
#регулирование #банк россии #микрозайм #микрофинансовые организации

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