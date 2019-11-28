Полицейские задержали замглавы администрации Назрани по подозрению превышении должностных полномочий. Из-за его действий бюджет города лишился 24 миллионов рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в четверг, 28 ноября. По ее словам, деньги из городского бюджета оказались на счетах сторонних фирм.

Фиктивный контракт между администрацией и ГУПом на 24 миллиона рублей был заключен в 2017 году с нарушением федерального закона, он не размещался на официальном сайте госзакупок, а номер не соответствует дате заключения. Работы по нему так и не были выполнены, а бюджетные деньги окликались на сторонних счетах.

Возбуждено уголовное дело.