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16:48   28 Ноября 2019
Россия

Полиция задержала заммэра Назрани за превышение полномочий

Полиция задержала заммэра Назрани за превышение полномочий

Полицейские задержали замглавы администрации Назрани по подозрению превышении должностных полномочий. Из-за его действий бюджет города лишился 24 миллионов рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в четверг, 28 ноября. По ее словам, деньги из городского бюджета оказались на счетах сторонних фирм.

Фиктивный контракт между администрацией и ГУПом на 24 миллиона рублей был заключен в 2017 году с нарушением федерального закона, он не размещался на официальном сайте госзакупок, а номер не соответствует дате заключения. Работы по нему так и не были выполнены, а бюджетные деньги окликались на сторонних счетах.

Возбуждено уголовное дело.

 

Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили за решетку Источник: https://capost.media/news/zakon/zamglavy-merii-nazrani-zaderzhan-za-prisvoenie-24-byudzhetnykh-millionov/ © capost.medi

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Автор: Арсений Аскольский

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