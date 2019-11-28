Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении. Об этом она написала на странице в Facebook в четверг, 28 ноября.

По данным агентства «Укринформ», Зеркаль увольняется, поскольку «не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое исполняет решение президента».

Сама Зеркаль в соцсети отметила, что остается «дипломатом и неравнодушным человеком». К посту она прикрепила фото заявления на имя премьер-министра Алексея Гончарука.

Дипломат также возглавляет делегации, представляющие интересы Киева в спорах с Россией в международных инстанциях.