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16:27   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении. Об этом она написала на странице в Facebook в четверг, 28 ноября.

По данным агентства «Укринформ», Зеркаль увольняется, поскольку «не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое исполняет решение президента».

Сама Зеркаль в соцсети отметила, что остается  «дипломатом и неравнодушным человеком». К посту она прикрепила фото заявления на имя премьер-министра Алексея Гончарука.

Дипломат также возглавляет делегации, представляющие интересы Киева в спорах с Россией в международных инстанциях.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина

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