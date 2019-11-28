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Макрон заявил, что хочет придать динамики ясному и прочному диалогу с Россией

Макрон заявил, что хочет придать динамики ясному и прочному диалогу с Россией

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16:40   28 Ноября 2019
Весь мир

Макрон заявил, что хочет придать динамики ясному и прочному диалогу с Россией

Макрон заявил, что хочет придать динамики ясному и прочному диалогу с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, призвал налаживать с Россией «ясный и прочный диалог»

По словам французского лидера, возобновление диалога с Россией представляет интерес и для Европы, и для всего мира.

«Мир изменился... Необходимо вернуться к некоторым важным темам. Сначала это ясный, прочный и требующий больших усилий диалог с Россией. Я бы хотел придать динамики этому диалогу», — заявил Макрон, напомнив, что Россия географически является Европой.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что новый европейский проект невозможен без глубокого пересмотра связей с Москвой, поэтому является большой ошибкой отталкивать Россию от Европы.

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Автор: Александр Люблинский
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