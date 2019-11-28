Грузовик врезался в поезд в Уфе

Грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Башкирии, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в ГИБДД по региону в четверг, 28 ноября.

Как сообщает ведомство, авария случилась около 14:30 (12:30 по мск) рядом с деревней Воробьево Краснокамского района Башкирии. Согласно одной из версий, водитель грузовика Volvo заехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, после чего столкнулся с локомотивом.

«В результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте аварии работает полиция и другие службы», — сообщили в ГИБДД.

Известно, что в составе грузового поезда был один тепловоз и три вагона. В результате столкновения поезд не повредился, задержек движения поездов нет, сообщили в спасательном ведомстве.