Ситуация в Ливии говорит о том, что в стране снова обострился кризис. Эксперты уверены, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Файеза Сарраджа совершает провокации и создает напряженность в стране, не боясь начать новую гражданскую войну.

На этой неделе СМИ сообщили о том, что в Ливии террористы «Аль-Каиды*» (запрещено в РФ) захватили нефтяное поле «Аль-Филь», руководителем операции стал полевой командир Хасан Муса, также в нападении участвовал влиятельный полевой командир Аль Кана. После этого европейские СМИ сообщили о возможной приостановке отгрузки нефти из-за нападения террористов. Вечером 27 ноября Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара отогнала террористов от нефтяных полей, но их по-прежнему контролируют боевики ПНС.

Вопросов к ПНС Ливии и Сарраджу очень много. Например, Хасан Муса — тубу, руководитель отряда наемников из соседнего Чада, которые находятся на службе у боевиков ПНС. Сарраджа не останавливает тот факт, что его бойцы принадлежат к террористам «Аль-Каиды*» и ИГ* (запрещено в РФ), поэтому он по-прежнему нанимает его сторонников. Аль Кана получил звание генерала более восьми лет назад при Муаммаре Каддафи, сейчас он является «министром обороны» ПНС и возглавляет бригаду, состоящую из своих соплеменников туарегов. Совместно с боевиками Мусы он уже не раз нападал на ливийские нефтяные объекты.

ПНС Сарраджа также занимается распределением доходов от продажи нефти и именно эти деньги помогают вооруженным группировкам держаться на плаву, а ПНС свободно покупают оружие, боеприпасы и даже наемников из Турции, Сирии, Нигерии и Чада, представители которых защищают ПНС от ЛНА. При этом Ливийская национальная армия (ЛНА) добросовестно охраняет нефтяные месторождения страны.

Фактически ПНС под руководством Сарраджа зарабатывает на продаже нефти при помощи наемников и нападает на них же на нефтяных полях. Эксперты уверены, что таким образом лидер боевиков ПНС не дает Халифе Хафтару зачищать Триполи от террористов, а также вынуждает его перебросить часть армии на нефтяные объекты. Также Саррадж провоцирует межэтнический конфликт в Феццане, который может стать причиной новой гражданской войны, что может негативно отразиться на ливийцах.

Саррадж угрожает Ливии развязать новую гражданскую войну, пытаясь надавить на зарубежных партнеров, которым тоже выгодны поставки нефти и доход от ее продажи. На самом деле лидера ПНС Ливии Файеза Сарраджа все устраивает, так как у него будут деньги только благодаря конфликтам и воровству нефти.

* Аль-Каида и ИГ — террористические группировки, запрещены в России.