МИД считает претензии WADA к России «недобросовестной конкуренцией»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова убеждена, что Россия стала жертвой предвзятого отношения. Ведь вопрос допинга, по ее словам, присутствует во всех странах.

Мария Захарова считает, что попытки запретить России участие и проведение спортивных соревнований — признак недобросовестной конкуренции и заговора некоего мирового лобби. Такое мнение она выразила в эфире телеканала «Россия 24», где транслировалось обсуждение претензий WADA к российскому спорту.

«Мы видим лобби, которое хочет воспользоваться любыми фактами, предлогами, антифактами, чтобы выдавить Россию из мирового спорта. Мы видим спайку между ним и мировым информационным пространством», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия здесь выступает в роли жертвы пристрастного отношения. Допинговый вопрос присутствует во всех странах, уверена она, и в связи с этим «невозможно не замечать, как тема допинга … сфокусирована исключительно на России».

Комитет по соответствию 23 ноября этого года предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) лишить своего статуса Российское антидопинговое агентство, запретить России проводить спортивные соревнования в течение ближайших четырех лет, а также закрыть доступ к спортивным мероприятиям российским спортсменам.

Окончательное решение по этим вопросам будет принято на заседании исполнительного комитета WADA 9 декабря.