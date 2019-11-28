Европейский аналог российского ВЦИОМ с штаб-квартирой в Париже все еще верит в существование G8 и России в его составе. На это обратили внимание корреспонденты «Политики сегодня», когда изучали исследование Ipsos по инфраструктуре.

Помимо того, что Россия «входит» в «Группу восьми» (G8), ей также не принадлежит Крымский полуостров, Калининградская область и Сахалин. По крайней мере, так утверждают авторы исследования:

Напомним, что «Большая восьмерка» перестала существовать в 2014 году. Причиной стало возвращение Крыма в состав России. Тогда же она переформатировалась в «Группу семи» (G7) и стала состоять из Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Стоит отметить, что Россия участвовала в этом международном объединении с 1991 года, а полноценным членом «Группы восьми» стала в 1997 году. Единственный на российской территории саммит G8 прошел в 2006 году в Санкт-Петербурге. Следующий съезд должен был состояться в 2014 году, однако Москва прекратила участие в группе.

На последнем саммите G7, который прошел во Франции в августе этого года, лидеры группы отметили, что еще рано восстанавливать формат «Большой восьмерки». Вместе с тем, они сошлись во мнении о необходимости укрепления сотрудничества с Россией. Москва же после приглашения в качестве гостя на будущий саммит ясно дала понять, что ей предпочтительнее формат G20.