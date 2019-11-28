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16:07   28 Ноября 2019
Весь мир

Автобус со школьниками перевернулся в Аргентине, двое погибших

Автобус со школьниками перевернулся в Аргентине, двое погибших

Как минимум два человека погибли и не менее десяти пострадали в Аргентине в результате ДТП, в который попал автобус со школьниками, ехавшими на экскурсию.

Как сообщает в четверг издание Clarin, группа из 43 школьников 11-13 лет в сопровождении восьми взрослых направлялась в океанариум города Сан-Клемент-дель-Тую на северо-востоке страны.

Все пострадавшие были госпитализированы, среди них, как отмечается, есть дети в тяжелом состоянии.

Причина, по которой автобус с детьми перевернулся на трассе, в настоящее время не установлена. Водителю провели тест на содержание алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.

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Автор: Александр Люблинский
#дети #дтп #автобус #школьники #пострадавшие #аргентина

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