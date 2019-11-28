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16:03   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.

По его словам, речь идет о сотнях людей, которые находятся в плену.

Второй вопрос — «прекращение огня по всей линии фронта», отметил Данилов. Секретарь СНБО заявил, что третий вопрос коснется украинско-российской границы.

«До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно, даже невозможно», — подчеркнул Данилов.

Он также заявил, что у СНБО «есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий», но подробнее об этом рассказывать не стал.

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к любым переговорам в рамках «нормандского формата». По мнению президента, встречу важно использовать для обсуждения возвращения «территорий и людей».

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по вопросам урегулирования в Донбассе состоится в Елисейском дворце 7 декабря.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина

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