Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.

По его словам, речь идет о сотнях людей, которые находятся в плену.

Второй вопрос — «прекращение огня по всей линии фронта», отметил Данилов. Секретарь СНБО заявил, что третий вопрос коснется украинско-российской границы.

«До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно, даже невозможно», — подчеркнул Данилов.

Он также заявил, что у СНБО «есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий», но подробнее об этом рассказывать не стал.

Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к любым переговорам в рамках «нормандского формата». По мнению президента, встречу важно использовать для обсуждения возвращения «территорий и людей».

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по вопросам урегулирования в Донбассе состоится в Елисейском дворце 7 декабря.