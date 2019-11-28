31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным днем. Об этом заявил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в этом вопросе есть два пути правового решения.

Крашенинников считает, что можно официально по ТК РФ сделать 31 декабря выходным днем, при этом на рассмотрение этого законопроекта уйдет не меньше месяца. Но даже если законопроект утвердят, то 31 декабря установят праздничным днем только в 2020 году, так как в этом году его сделать таковым не успеют.

Вторым вариантом может стать перенос одного из дней с январских новогодних каникул на 31 декабря, этот вопрос может решить правительство РФ, предварительно выпустив соответствующее постановление. Таким образом количество праздничных дней по ТК РФ не сократится.

«Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года», — заявил Павел Крашенинников.

Депутат также заметил, что руководители организаций и предприятий сами вправе решать вопрос об установлении 31 декабря выходным днем, составив внутреннее распоряжение.

Ранее «Единая Россия» высмеяла инициативу ЛДПР о выходном дне 31 декабря.