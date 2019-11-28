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Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

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Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

 Путин в пятницу приедет в Кабардино-Балкарию

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15:42   28 Ноября 2019
Россия

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Ряд судебных учреждений двух столиц России эвакуируют из-за сообщений о минировании, сообщают СМИ 28 ноября.

Так, в Москве выводят сотрудников и посетителей пяти районных судов: Басманного, Кузьминского, Мещанского, Останкинского и Тверского. Отмечается, что в  электронном письме, которое прислали в приемную одного из учреждений, было требование выплаты биткоинов.

Согласно данным Агентства городских новостей «Москва», проверка проходит в Измайловском суде из-за поступившей информации об угрозе взрыва.

В Санкт-Петербурге эвакуируют три районных суда: Фрунзенский, Красногвардейский и Московский. В пресс-службе городских судов сообщили, что они также получили на электронную почту письмо о «минировании» и требованием выплаты 120 биткоинов (почти 60 миллионов рублей).

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

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Автор: Анна Манц
#суд #москва #петербург #эвакуация

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