Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Ряд судебных учреждений двух столиц России эвакуируют из-за сообщений о минировании, сообщают СМИ 28 ноября.

Так, в Москве выводят сотрудников и посетителей пяти районных судов: Басманного, Кузьминского, Мещанского, Останкинского и Тверского. Отмечается, что в электронном письме, которое прислали в приемную одного из учреждений, было требование выплаты биткоинов.

Согласно данным Агентства городских новостей «Москва», проверка проходит в Измайловском суде из-за поступившей информации об угрозе взрыва.

Измайловский суд Москвы проверяют после информации об угрозе взрыва https://t.co/Acg0lDzY18 — Агентство Москва (@mskagency) November 28, 2019

В Санкт-Петербурге эвакуируют три районных суда: Фрунзенский, Красногвардейский и Московский. В пресс-службе городских судов сообщили, что они также получили на электронную почту письмо о «минировании» и требованием выплаты 120 биткоинов (почти 60 миллионов рублей).