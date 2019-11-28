Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»
Ряд судебных учреждений двух столиц России эвакуируют из-за сообщений о минировании, сообщают СМИ 28 ноября.
Так, в Москве выводят сотрудников и посетителей пяти районных судов: Басманного, Кузьминского, Мещанского, Останкинского и Тверского. Отмечается, что в электронном письме, которое прислали в приемную одного из учреждений, было требование выплаты биткоинов.
Согласно данным Агентства городских новостей «Москва», проверка проходит в Измайловском суде из-за поступившей информации об угрозе взрыва.
Измайловский суд Москвы проверяют после информации об угрозе взрыва https://t.co/Acg0lDzY18— Агентство Москва (@mskagency) November 28, 2019
В Санкт-Петербурге эвакуируют три районных суда: Фрунзенский, Красногвардейский и Московский. В пресс-службе городских судов сообщили, что они также получили на электронную почту письмо о «минировании» и требованием выплаты 120 биткоинов (почти 60 миллионов рублей).
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд эвакуируется.— 78 | НОВОСТИ (@good78news) November 28, 2019