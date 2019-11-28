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15:52   28 Ноября 2019
Россия

Хабиб Нурмагомедов назван самым популярным спортсменом года

Хабиб Нурмагомедов назван самым популярным спортсменом года

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным спортсменом в 2019 году. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на поступивший в редакцию пресс-релиз «Одноклассников». 

Представители «Одноклассников» проанализировали публикации и комментарии пользователей в текущем году и пришли к выводу, что Нурмагомедов стал самым обсуждаемым спортсменом. Его титульный бой с американцем Дастином Порье собрал в «Одноклассниках» 12 миллионов просмотров при уникальной аудитории в шесть миллионов человек. 

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, вернувшиеся недавно в спорт после выхода из тюрьмы, оказались на втором и третьем месте. Четвертую строчку занял футболист Лионель Месси, а пятерку замкнул хоккеист Александр Овечкин. 

Спортивный клуб «Спартак» также стал рекордным по числу упоминаний в социальной сети. Далее следуют «Реал», «Локомотив», «Барселона», «Арсенал», «Зенит», Динамо», «ЦСК», «Челси» и «Ювентус». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #одноклассники #нурмагомедов

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