Хабиб Нурмагомедов назван самым популярным спортсменом года

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным спортсменом в 2019 году. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на поступивший в редакцию пресс-релиз «Одноклассников».

Представители «Одноклассников» проанализировали публикации и комментарии пользователей в текущем году и пришли к выводу, что Нурмагомедов стал самым обсуждаемым спортсменом. Его титульный бой с американцем Дастином Порье собрал в «Одноклассниках» 12 миллионов просмотров при уникальной аудитории в шесть миллионов человек.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, вернувшиеся недавно в спорт после выхода из тюрьмы, оказались на втором и третьем месте. Четвертую строчку занял футболист Лионель Месси, а пятерку замкнул хоккеист Александр Овечкин.

Спортивный клуб «Спартак» также стал рекордным по числу упоминаний в социальной сети. Далее следуют «Реал», «Локомотив», «Барселона», «Арсенал», «Зенит», Динамо», «ЦСК», «Челси» и «Ювентус».