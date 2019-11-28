Путин в пятницу приедет в Кабардино-Балкарию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 ноября, посетит Кабардин-Балкарскую Республику.

Как сообщают в четверг журналисты кремлевского пула, президент проведет в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям, а также у него запланирован визит в академию детского творчества «Солнечный город».

Напомним, в четверг, российских лидер принимает участие в саммите ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), который проходит в Киргизии.