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 Путин в пятницу приедет в Кабардино-Балкарию

Путин в пятницу приедет в Кабардино-Балкарию
Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

 «Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики

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15:42   28 Ноября 2019
Россия

Путин в пятницу приедет в Кабардино-Балкарию

Путин в пятницу приедет в Кабардино-Балкарию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 ноября, посетит Кабардин-Балкарскую Республику.

Как сообщают в четверг журналисты кремлевского пула, президент проведет в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям, а также у него запланирован визит в академию детского творчества «Солнечный город».

Напомним, в четверг, российских лидер принимает участие в саммите ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), который проходит в Киргизии.

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Автор: Александр Люблинский
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