Асад призвал Францию вывести войска и не множить страдания и смерти сирийцев

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назвал нахождение французских военнослужащих на территории страны оккупацией, потому что они не согласовали прибытие с Дамаском. Такое заявление он сделал в интервью изданию Paris Match.

«Когда французские силы прибывают в Сирию без приглашения легитимного правительства, это оккупация. Нет особой разницы между поддержкой терроризма и отправкой военных для оккупации страны», — отметил глава Сирии.

Асад добавил, что незаконное присутствие на территории страны — это тоже своего вида террор. По его мнению, все страны мира обязаны придерживаться норм международного права, а не своих узконаправленных геополитических интересов.

Он также подчеркнул, что даже если бы намерения западных стран бороться с террористами были реальными, это не значило бы, что ради этого можно нарушать международное право. Поэтому Башар Асад призывает французскую сторону пересмотреть свою позицию по сирийскому конфликту и перестать способствовать тому, что повлечет за собой очередные страдания и смерти сирийцев.

В свою очередь Франция не раз публично заявляла, что намерена вывести своих военных из Сирии. Осенью этого года тоже велись об этом разговоры в Елисейском дворце во время создания зоны безопасности на севере Заевфратья в Сирии. Как заявляют турецкие солдаты, французские силы все еще находятся в САР. Это отчетливо видно на опубликованной недавно изданием Anadolu военной карте Северо-восточной части страны. Также подчеркивалось, что французы полностью находятся под покровительством США.