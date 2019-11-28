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15:18   28 Ноября 2019
Россия

Делом об убийстве уральского мальчика, забитого до смерти, займется детский омбудсмен

Делом об убийстве уральского мальчика, забитого до смерти, займется детский омбудсмен

Делом об убийстве мальчика в Екатеринбурге, забитого родителями до смерти, займется детский омбудсмен, об этом заявил глава аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Как отметил Мороков, ведомство проведет проверку и выяснит, была ли семья мальчика благополучной и учился ли он в какой-либо школе, передает «Интерфакс». 

Ранее местные СМИ сообщили, что в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика. Характер смертельных травм говорит о том, что ребенка перед гибелью избивали плетью, а также засунули кляп в рот, а потом закопали. Причем неизвестно, был ли он в этот момент жив или уже умер.

По одной информации, отец ребенка состоял в секте и мог убить мальчика «на религиозной почве», изгоняя из него бесов, по другой — с мальчиком расправилась его мать, а затем сбежала на родину в Белоруссию. Сообщается, что женщина некоторое время находилась в психиатрической больнице на лечении. 

В региональном СКР информацию не комментируют. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#екатеринбург #россия #убийство #чп #урал

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