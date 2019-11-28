Делом об убийстве уральского мальчика, забитого до смерти, займется детский омбудсмен

Делом об убийстве мальчика в Екатеринбурге, забитого родителями до смерти, займется детский омбудсмен, об этом заявил глава аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Как отметил Мороков, ведомство проведет проверку и выяснит, была ли семья мальчика благополучной и учился ли он в какой-либо школе, передает «Интерфакс».

Ранее местные СМИ сообщили, что в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика. Характер смертельных травм говорит о том, что ребенка перед гибелью избивали плетью, а также засунули кляп в рот, а потом закопали. Причем неизвестно, был ли он в этот момент жив или уже умер.

По одной информации, отец ребенка состоял в секте и мог убить мальчика «на религиозной почве», изгоняя из него бесов, по другой — с мальчиком расправилась его мать, а затем сбежала на родину в Белоруссию. Сообщается, что женщина некоторое время находилась в психиатрической больнице на лечении.

В региональном СКР информацию не комментируют.