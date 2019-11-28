Медиагруппа «Патриот»
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15:30   28 Ноября 2019
Россия

Франция не приняла предложение РФ о моратории на размещение РСМД в Европе

Франция не приняла предложение РФ о моратории на размещение РСМД в Европе

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция не приняла предложение России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Мы не приняли мораторий... но мы его восприняли как основу для обсуждений», — отметил Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебергом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили ответ Макрона на послание Владимира Путина о неразмещении ракет. Он не исключил, что лидеры России и Франции обсудят инициативу на предстоящей 9 декабря встрече в Париже. 

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности рассмотреть предложение президента РФ Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Французский лидер заявил, что инициативу необходимо изучить.

В НАТО же заявляли, что предложение о моратории «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах».

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Автор: Арсений Аскольский
#макрон #мораторий

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