Медиагруппа «Патриот» готова судиться с «Новой газетой», чтобы россияне знали правду

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук прокомментировал намерение «Новой газеты» и ее сотрудника Дениса Короткова подать в суд на «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что агентство, которое входит в медиагруппу «Патриот», недавно опубликовало первую часть проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*». Его авторы выяснили, что Коротков не один год сотрудничал с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России). Так, телефон корреспондента обнаружили среди вещей боевиков, которых убили в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Потом догадку подтвердил и бывший радикал, который в ИГ* занимался в прослушкой и пропагандой. Он признался, что неоднократно передавал «журналисту», который, к слову, ни разу не был в Сирии, данные о происходящем на полях.

«Федеральное агентство новостей» направило главе министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и Александру Бортникову, который возглавляет Федеральную службу безопасности и Национальный антитеррористический комитет, запрос с просьбой проверить обнаруженные факты.

Согласно данным в информационном пространстве, «Новая газета» и ее сотрудник намерены подать в суд на ФАН, чтобы «защитить свою честь и достоинство», пишет агентство. Столярчук отметил, что «Патриот» готов предоставить судебному и правоохранительным органам полный пакет документов, которые указывают на связь Короткова с террористами.

«Более того, мы продолжим публикацию материалов по данному расследованию, т.к. считаем, что россияне должны знать правду о заказной деятельности так называемой либеральной прессы, в частности «Новой газеты», — подчеркнул он в ответе, опубликованном на сайте «Патриота».

Напомним, что в медиагруппу «Патриот» входят издания «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Народные новости» и ФАН.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.