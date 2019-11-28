Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии

Участок трубопровода проекта «Турецкий поток», построенный по новейшим технологиям, проложили под рекой Дунай в преддверии встречи президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, сообщает 28 ноября РИА Новости.

По словам посла, новый участок трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии выполнен по уникальной технологии. Он подчеркнул, что это подтверждают цифры и статистика. Он отметил, что осмотрел объект лично.

«Таким образом, эта часть магистрального газопровода будет построена, и это наш флагманский проект, который будет обеспечивать Сербию и Европу. Думаю, что и болгарская часть будет построена, сейчас все признаки и сигналы есть, что и там дело пойдет», — заявил он.

Боцан-Харченко также назвал «хорошим результатом» развитие и прохождение газопровода под Дунаем, приуроченным к встрече на высшем уровне между лидерами страны в Сочи 4 декабря.

Ранее Вучич заявил, что его страна планирует увеличивать объемы закупок российского газа, а также при поддержке «Газпрома» расширять подземное газохранилище «Банатский двор».