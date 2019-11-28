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Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

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15:22   28 Ноября 2019
Весь мир

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала сообщение госсекретаря США Майкла Пенса в сети микроблогов Twitter, в котором он поддержал решение Киева приложить усилия для преодоления кризиса в Донбассе.

По словам Марии Захаровой, твиты писать легко, но лучше бы американские дипломаты направили жителям Донбасса гуманитарную помощь.

При этом представитель МИД РФ отметила, что российская стороны регулярно отправляет в Донбасс конвои с гуманитарной помощью, что встречает резкое неприятие со стороны Киева. Однако, если бы продовольственные наборы или медикаменты жителям Донбасса отправили США, украинское руководство встретило бы этот шаг гораздо более благосклонно.

«Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия, и помощи, и проявления настоящей заботы о населении» - подчеркнула Захарова.

Напомним, МЧС России с августа 2014 года направило жителям ДНР и ЛНР более 80 тысяч тон гуманитарной помощи, в том числе медикаменты, продовольствие, товары первой необходимости и стройматериалы.

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

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Автор: Александр Люблинский
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