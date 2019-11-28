Песков подтвердил, что Макрон ответил Путину на предложение по ДРСМД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил президенту РФ Владимиру Путину на предложение по Договору о размещении ракет средней и малой дальности.

Представитель Кремля не исключил, что лидеры России и Франции обсудят инициативу Путина о неразмещении ракет в Европе на предстоящей 9 декабря встрече в Париже.

«Встречу нельзя исключать, но повестка шире», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности рассмотреть предложение президента РФ Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Французский лидер заявил, что инициативу необходимо изучить.