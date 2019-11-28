Медведев рассмотрит вопрос о сокращении числа надзорных ведомств
Первый вице-премьер и глава министерства финансов Антон Силуанов заявил о большом количестве надзорных органов и предложил сократить их число. Такую инициативу он озвучил 28 ноября на правительственном заседании, где рассматривались законопроекты о реформировании контрольно-надзорной деятельности через «регуляторную гильотину».
«Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с «регуляторной гильотиной» посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества?», — спросил министр.
Он отметил, что такое предложение «как раз вписывается» в принятые решения по оптимизации и численности госслужащих. К тому же, по словам Силуанова, бизнес-сообщество поддерживает подобные проекты законов и ждет их.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь заметил, что предпринимательству важно не количество контролирующих органов, а число приходящих «бумажек» или электронных запросов. Он напомнил, что надзорные ведомства — это, прежде всего, система органов исполнительной власти, компетенция Кабинета министров и президента страны.
«Если из одного органа — это одно, а если из двух — это уже другое. Поэтому, конечно, общее как бы такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, можно сделать… Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить», — согласился глава правительства.