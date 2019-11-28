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14:52   28 Ноября 2019
Россия

Медведев рассмотрит вопрос о сокращении числа надзорных ведомств

Медведев рассмотрит вопрос о сокращении числа надзорных ведомств

Первый вице-премьер и глава министерства финансов Антон Силуанов заявил о большом количестве надзорных органов и предложил сократить их число. Такую инициативу он озвучил 28 ноября на правительственном заседании, где рассматривались законопроекты о реформировании контрольно-надзорной деятельности через «регуляторную гильотину».

«Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с «регуляторной гильотиной» посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества?», — спросил министр.

Он отметил, что такое предложение «как раз вписывается» в принятые решения по оптимизации и численности госслужащих. К тому же, по словам Силуанова, бизнес-сообщество поддерживает подобные проекты законов и ждет их.

Медведев рассмотрит вопрос о сокращении числа надзорных ведомств

Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь заметил, что предпринимательству важно не количество контролирующих органов, а число приходящих «бумажек» или электронных запросов. Он напомнил, что надзорные ведомства — это, прежде всего, система органов исполнительной власти, компетенция Кабинета министров и президента страны.

«Если из одного органа — это одно, а если из двух — это уже другое. Поэтому, конечно, общее как бы такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, можно сделать… Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить», — согласился глава правительства.

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Автор: Анна Манц
#медведев #силуанов #надзор

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