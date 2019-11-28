Посол Египта назвал возобновление авиасообщения с РФ мостом гуманитарного взаимодействия

Посол Египта в России Ихаб Наср назвал возобновление авиасообщения с РФ мостом гуманитарного взаимодействия. По его словам, о сроках восстановления чартеров между странами он не знает.

Наср отметил, что Россия и Египет постоянно обсуждают этот вопрос, но пока никаких конкретных дат нет.

«При этом российские туристы продолжают отдыхать на египетских курортах. Их немало», — передает слова посла Египта в РФ Ихаба Насра News.ru.

По словам египетского посла, сектор туризма в стране активно развивается, а поток туристов на курорты растет вместе с объемами бронирования. Он отметил, что Египет будет очень рад возобновлению авиасообщения с Россией, так как туризм влияет не только на экономику, но и является мостом гуманитарного взаимодействия между народами обеих стран.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что в 2019 году чартерное авиасообщение между Россией и Египтом восстановлено не будет.