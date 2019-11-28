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14:34   28 Ноября 2019
Весь мир

Посол Египта назвал возобновление авиасообщения с РФ мостом гуманитарного взаимодействия

Посол Египта назвал возобновление авиасообщения с РФ мостом гуманитарного взаимодействия

Посол Египта в России Ихаб Наср назвал возобновление авиасообщения с РФ мостом гуманитарного взаимодействия. По его словам, о сроках восстановления чартеров между странами он не знает.

Наср отметил, что Россия и Египет постоянно обсуждают этот вопрос, но пока никаких конкретных дат нет. 

«При этом российские туристы продолжают отдыхать на египетских курортах. Их немало», — передает слова посла Египта в РФ Ихаба Насра News.ru.

Посол Египта назвал возобновление авиасообщения с РФ мостом гуманитарного взаимодействия

По словам египетского посла, сектор туризма в стране активно развивается, а поток туристов на курорты растет вместе с объемами бронирования. Он отметил, что Египет будет очень рад возобновлению авиасообщения с Россией, так как туризм влияет не только на экономику, но и является мостом гуманитарного взаимодействия между народами обеих стран. 

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что в 2019 году чартерное авиасообщение между Россией и Египтом восстановлено не будет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #египет #авиасообщение #весь мир

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