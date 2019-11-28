Собянину не понравилась идея сделать выходным 31 декабря в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице 31 декабря не получится сделать выходным. Об этом 28 ноября, в четверг, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. То же самое он порекомендовал сделать местным властям.

Собянин, комментируя решение Жвачкина, отметил, что в Томске хорошая красивая жизнь, а в Москве «так не жить». Он также заявил, что не может по примеру губернатора обязать коммерческие предприятия объявить 31 декабря выходным.

«Я могу для своих чиновников сделать выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, «Путешествие в Рождество» и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придется погулять», — объяснил он.

Градоначальник напомнил, что 31 декабря москвичи часто собираются с коллегами на работе на корпоративах. По его словам, если убрать этот день из рабочих, жители столицы лишаться такой возможности.