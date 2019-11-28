Медиагруппа «Патриот»
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 «Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики

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14:19   28 Ноября 2019
Весь мир

Официальный логотип конкурса Евровидение-2020 представили зрителям

Официальный логотип конкурса Евровидение-2020 представили зрителям

Официальный логотип международного музыкального конкурса Евровидение-2020 представили зрителям. Он появился в официальном Twitter-аккаунте конкурса, а также на Youtube.

По словам исполнительного продюсера конкурса Ситсе Баккера, логотип получился инновационным, экспериментальным и минималистичным. При этом он торжественный и яркий, а в самом начале идут цвета флага Нидерландов, так как именно эта страна примет конкурс в будущем году и ее же представители в 1956 году первыми выступали на сцене. 

В 2019 году Евровидение выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов, поэтому в следующем году Роттердам будет принимать конкурс. Музыкальное состязание пройдет с 12 по 16 мая 2020 года. Кто на конкурсе Евровидение представит Россию, пока не сообщается.

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Автор: Ольга Воскресенская
#евровидение #общество #весь мир #eurovision

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