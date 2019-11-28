Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

 Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»
Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

 «Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики

«Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики
Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

 Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад

Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад
31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

 Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»
Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

 «Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики

«Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики
Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

 Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад

Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад
14:59   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новый порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступил в силу. Об этом сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы. Проезд упрощается для детей, не достигших 14-летнего возраста.

Раньше пересекать линию соприкосновения можно было только при наличии разрешения СБ Украины и документа, удостоверяющего личность. Кабинет министров Украины в конце октября 2019 года принял решение изменить этот порядок. Согласно новым правилам дети до 14 лет могли иметь при себе лишь заграничный паспорт. В связи с большим количеством просьб от граждан принятие  новых правил отложили до 28 ноября.

«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий… Граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на временно оккупированные территории по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет — по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в тексте сообщения.
Иностранцы и лица без гражданства теперь могут пересекать разграничительную линию в Донбассе, имея при себе разрешение украинской СБ и любой документ, который удостоверяет личность.
 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...