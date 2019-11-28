Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новый порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступил в силу. Об этом сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы. Проезд упрощается для детей, не достигших 14-летнего возраста.

Раньше пересекать линию соприкосновения можно было только при наличии разрешения СБ Украины и документа, удостоверяющего личность. Кабинет министров Украины в конце октября 2019 года принял решение изменить этот порядок. Согласно новым правилам дети до 14 лет могли иметь при себе лишь заграничный паспорт. В связи с большим количеством просьб от граждан принятие новых правил отложили до 28 ноября.

«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий… Граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на временно оккупированные территории по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет — по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в тексте сообщения.

Иностранцы и лица без гражданства теперь могут пересекать разграничительную линию в Донбассе, имея при себе разрешение украинской СБ и любой документ, который удостоверяет личность.