Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По информации погодного ведомства, предупреждение будет действовать с 21:00 28 ноября до 21:00 30 ноября.

Облачная погода и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг:https://t.co/quCJpBkfbS pic.twitter.com/XmEYzndXVJ — ТАСС (@tass_agency) November 28, 2019

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в выходные в Москве ожидается некомфортная погода из-за влажности, осадков и сильного ветра.