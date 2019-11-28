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14:18   28 Ноября 2019
Россия

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По информации погодного ведомства, предупреждение будет действовать с 21:00 28 ноября до 21:00 30 ноября. 

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в выходные в Москве ожидается некомфортная погода из-за влажности, осадков и сильного ветра. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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