Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Гидрометцентр.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По информации погодного ведомства, предупреждение будет действовать с 21:00 28 ноября до 21:00 30 ноября.
Облачная погода и около нуля градусов ожидаются в Москве в четверг:https://t.co/quCJpBkfbS pic.twitter.com/XmEYzndXVJ— ТАСС (@tass_agency) November 28, 2019
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в выходные в Москве ожидается некомфортная погода из-за влажности, осадков и сильного ветра.