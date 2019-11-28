Светов, Дудь и Навальный проигнорировали «благотворительный аукцион» Ходорковского

«Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского (признана в РФ нежелательной организацией) запланировала благотворительный аукцион на 28 ноября. Вырученные деньги якобы направят на поддержку фигурантов «Московского дела» — организаторов и участников массовых беспорядков в столице.

Федеральное агентство новостей не исключает, что сами организаторы окажутся фигурантами новых уголовных дел. «Открытая Россия» сознательно нарушает статью УК РФ о нежелательных организациях, по которой организаторы мероприятия могут получить штрафы до 500 тысяч рублей, или реальные сроки до шести лет.

Согласно КоАП РФ, участие россиян в мероприятиях нежелательных организаций также запрещено и наказывается штрафом до 15 тысяч рублей. Открытая Россия» никак не сообщает потенциальным участникам аукциона о рисках. Организация намеренно подставляют их под удар, отмечает издание.

ФАН считает, что аукцион может оказаться очередной провокацией «несистемной оппозиции». На нем не будет ни одного серьезного и интересного лота. Об участии в аукционе не заявил ни один известный либерал или оппозиционер, сотрудничающий с Ходорковским.

Например, на нем не будет блогера Юрия Дудя, которому беглый олигарх недавно вручал свою премию в столице Германии. Не будет главы Либертарианской партии Михаила Светова, несмотря на то, что координатор беспорядков в Москве Егор Жуков, являющийся либертарианцем, выставит на «аукционе» лот.

Среди возможных участников нет ни Алексея Навального, ни кого-либо из его близких последователей. Они даже не рекламируют мероприятие в соцсетях. Это подтверждает информацию о конфликте между Ходорковским и Навальным, вызванным необоснованными амбициями последнего, пишет издание.

Предстоящее мероприятие «Открытой России» имеет мало общего с аукционом. Ради воплощения планов организация не пожалеет своих сподвижников, которые рискуют нарваться на штрафы, о которых их даже не предупредили.