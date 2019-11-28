Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

 Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»
Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

 «Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики

«Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики
Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

 Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад

Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад
31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

31 декабря в этом году не получится официально сделать выходным, заявили в Госдуме

 Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»

Суды Москвы и Петербурга эвакуируют после писем о «минировании»
Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

Новые правила по пересечению линии соприкосновения в Донбассе упрощают проезд для детей

 «Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики

«Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики
Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

Захарова посоветовала Госдепу США вместо твитов оказать Донбассу реальную помощь

 Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад

Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад
14:58   28 Ноября 2019
Россия

Светов, Дудь и Навальный проигнорировали «благотворительный аукцион» Ходорковского

Светов, Дудь и Навальный проигнорировали «благотворительный аукцион» Ходорковского

«Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского (признана в РФ нежелательной организацией) запланировала благотворительный аукцион на 28 ноября. Вырученные деньги якобы направят на поддержку фигурантов «Московского дела» — организаторов и участников массовых беспорядков в столице. 

Федеральное агентство новостей не исключает, что  сами организаторы окажутся фигурантами новых уголовных дел. «Открытая Россия» сознательно нарушает статью УК РФ о нежелательных организациях, по которой организаторы мероприятия могут получить штрафы до 500 тысяч рублей, или реальные сроки до шести лет.

Согласно КоАП РФ, участие россиян в мероприятиях нежелательных организаций также запрещено и наказывается штрафом до 15 тысяч рублей. Открытая Россия» никак не сообщает потенциальным участникам аукциона о рисках. Организация намеренно подставляют их под удар, отмечает издание.

Псевдоаукцион «Открытой России» может стоить ее сподвижникам немалых штрафов

ФАН считает, что аукцион может оказаться очередной провокацией «несистемной оппозиции». На нем не будет ни одного серьезного и интересного лота. Об участии в аукционе не заявил ни один известный либерал или оппозиционер, сотрудничающий с Ходорковским.

Например, на нем не будет блогера Юрия Дудя, которому беглый олигарх недавно вручал свою премию в столице Германии. Не будет главы Либертарианской партии Михаила Светова, несмотря на то, что координатор беспорядков в Москве Егор Жуков, являющийся либертарианцем, выставит на «аукционе» лот. 

Среди возможных участников нет ни Алексея Навального, ни кого-либо из его близких последователей. Они даже не рекламируют мероприятие в соцсетях. Это подтверждает информацию о конфликте между Ходорковским и Навальным, вызванным необоснованными амбициями последнего, пишет издание.

Предстоящее мероприятие «Открытой России» имеет мало общего с аукционом. Ради воплощения планов организация не пожалеет своих сподвижников, которые рискуют нарваться на штрафы, о которых их даже не предупредили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ходорковский #протесты #аукцион

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...