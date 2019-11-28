«Нафтогаз» винит Германию в «удушении» украинской экономики

Исполнительный директор компании Юрий Витренко считает поддержку Германией проекта «Северный поток — 2», после запуска которого газ не будет проходить через Украину, удушающей для украинской экономики.

«С запуском «Северного потока — 2» можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», — выразил он свою позицию в интервью Deutsche Welle.

Витренко уверен, что поддержка Германии в итоге приведет к финансовым потерям Украины, а завершится и вовсе угрозой для стабильности поставок газа в Европу. Он отметил, что доходы, которые Украина получает за счет транзита газа являются очень значительными для экономики страны. Исполнительный директор «Нафтогаза» добавил, что украинский газовый рынок был построен с учетом течения газа с востока на запад, смена направления повлечет большие потери и непредсказуемость.

«А такие радикальные изменения — теерь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере, — это угроза стабильности поставок в регионе. И германия как раз один из лидеров Европейского союза должна это осознавать», — сказал Витренко.

Проект «Северного потока — 2 является продолжением «Северного потока» и представляет собой строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море. Газ пройдет через особые экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.