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13:57   28 Ноября 2019
Россия

Лавров проведет встречу с президентом Азербайджана

Лавров проведет встречу с президентом Азербайджана

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан, где у него назначен ряд деловых встреч. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова на брифинге. 

По словам Захаровой, Лавров прибудет в столицу Азербайджана Баку 2 декабря и проведет в стране два дня. За это время он проведет переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе переговоров стороны обсудят укрепление двустороннего сотрудничества в гуманитарной и политико-экономической сферах. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств России и Азербайджана подпишут план консультаций МИД обеих стран на предстоящий год, рассказала Захарова. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #азербайджан #мид рф

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