Лавров проведет встречу с президентом Азербайджана

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджан, где у него назначен ряд деловых встреч. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, Лавров прибудет в столицу Азербайджана Баку 2 декабря и проведет в стране два дня. За это время он проведет переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

В ходе переговоров стороны обсудят укрепление двустороннего сотрудничества в гуманитарной и политико-экономической сферах. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств России и Азербайджана подпишут план консультаций МИД обеих стран на предстоящий год, рассказала Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил военных РФ и США за координацию в Сирии.