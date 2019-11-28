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В ОКР заявили, что Россия не будет выступать на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом

В ОКР заявили, что Россия не будет выступать на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом

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13:49   28 Ноября 2019
Весь мир

В ОКР заявили, что Россия не будет выступать на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом

В ОКР заявили, что Россия не будет выступать на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом

Президент российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что Россия не будет выступать на Олимпийский играх в Японии под нейтральным флагом, сообщает ТАСС.

В Олимпийской комитете России не рассматривают выступление страны на предстоящих играх в Японии под нейтральным флагом.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может», — твердо заявил Поздняков.

Летние Олимпийский игры-2020 пройдут в столице Японии, городе Токио. Спортсмены будут соревноваться с 24 июля по 9 августа.

Недавно Всемирный антидопинговый комитет (WADA) предложил ввести антироссийские санкции и лишить Россию проведения соревнований в течение ближайших четырех лет, а также запретить российским спортсменам выступать под знаком российского флага. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова всячески сотрудничать с WADA. При этом Россия, по его словам, горда за своих спортсменов и всегда будет оказывать им поддержку.

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Автор: Галина Кандинская
#wada #окр #олимпийские игры #токио

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