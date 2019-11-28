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13:54   28 Ноября 2019
Россия

Собянин назвал поликлиническую систему в России национальным достоянием

Собянин назвал поликлиническую систему в России национальным достоянием

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поликлиническую систему в России, доставшуюся со времен советского периода, следует модернизировать. Об этом он заявил в четверг, 28 ноября, в интервью РИА Новости. 

По словам Собянина, страны, в которых есть поликлиники, осталось очень мало. А в том виде, в котором есть в России, не существует ни в Германии, считающейся образцом здравоохранения, ни в Великобритании, ни тем более в Штатах. 

«И, наверное, можно подискутировать о том, что, а, может, давайте по их пути пойдем, оставим одних врачей общей практики. Всех специалистов отправим в стационары, крупные клиники. Я против этого», — цитирует агентство слова Собянина. 

Собянин также назвал поликлиническую систему, доставшуюся с советского периода, национальным достоянием. Он подчеркнул, что поликлиническое звено следует не только сохранять, но и улучшать, совершенствовать.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #собянин #политика #общество

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