Собянин назвал поликлиническую систему в России национальным достоянием

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поликлиническую систему в России, доставшуюся со времен советского периода, следует модернизировать. Об этом он заявил в четверг, 28 ноября, в интервью РИА Новости.

По словам Собянина, страны, в которых есть поликлиники, осталось очень мало. А в том виде, в котором есть в России, не существует ни в Германии, считающейся образцом здравоохранения, ни в Великобритании, ни тем более в Штатах.

«И, наверное, можно подискутировать о том, что, а, может, давайте по их пути пойдем, оставим одних врачей общей практики. Всех специалистов отправим в стационары, крупные клиники. Я против этого», — цитирует агентство слова Собянина.

Собянин также назвал поликлиническую систему, доставшуюся с советского периода, национальным достоянием. Он подчеркнул, что поликлиническое звено следует не только сохранять, но и улучшать, совершенствовать.