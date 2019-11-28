Россиян предупредили о новом мошенничестве с использованием сервисов для знакомств

Мошенничество с использованием различных сервисов для знакомств становится в России популярными. Об этом рассказал официальный представитель Генрокуратуры Александр Куренной в четверг, 28 ноября.

Кроме того, широко распространено мошенничество с платежными картами (кардинг), с материнским капиталом, с надомной работой.

«Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в интернете», — подчеркнул представитель ведомства.

Куренной отметил, что если раньше обман основывался на психологическом воздействии, то сейчас мошенники активно используют достижения в области информатизации. Такие случаи обусловлены криминализацией телекоммуникационных и компьютерных систем связи, отметил представитель ГП.